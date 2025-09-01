В Ленобласти стартовал третий поток бизнес-программы для ветеранов СВО

Выпускники получат возможность подать заявку на финансирование своего проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Набор на третий поток образовательной программы "Бизнес героев 47" открылся для участников специальной военной операции из Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального фонда поддержки предпринимательства.

"Обучение направлено на поддержку ветеранов и военнослужащих, стремящихся открыть собственное дело или развивать уже существующий бизнес. Третий поток программы стартует 22 сентября. Обучение будет проходить очно в Фонде поддержки предпринимательства. Все выпускники программы получают возможность подать заявку на финансирование своего проекта - грант размером до 750 000 рублей", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в фонде, программа была впервые запущена в марте этого года, но уже успела себя зарекомендовать: в первом потоке обучение прошли 52 бойца, второй поток собрал 24 участника. Проекты выпускников, получивших гранты, затрагивают самые разные сферы. Среди защищенных участниками первого потока - сельское хозяйство, автосервис, столярное дело, разведение породистых собак, коворкинг для мастеров красоты, инженерная школа.