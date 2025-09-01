Жителей попросили приобретать топливо исходя из текущих потребностей

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Автозаправочные станции в Луганской Народной Республике получат необходимое количество бензина. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минэнерго.

31 августа Минэнерго региона сообщало о временном отсутствии бензина марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправках в Луганской Народной Республике. Ожидалось, что ситуация с дефицитом топлива начнет стабилизироваться с 1 сентября.

"В эти выходные мы столкнулись с беспрецедентным спросом на топливо среди населения, на что повлияли фейковые новости о дефиците. Ситуация сложная, но контролируемая. Минтопэнерго ЛНР принимает все возможные меры совместно с Минтрансом ЛНР, чтобы обеспечить своевременную доставку топлива на АЗС республики. Поставки осуществляются с перебоями, однако уже сегодня на 44 автозаправочные станции поступит необходимое количество бензина", - приводятся в сообщении слова министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Роговенко.

Министр отметил, что помимо информационных фейков о дефиците топлива противник целенаправленно атакует АЗС - на этих выходных зафиксировано несколько ударов БПЛА на территории Северодонецкой агломерации.

"Просим граждан с понимаем отнестись к ситуации. Приобретайте топливо исходя из текущих потребностей - это позволит нам быстрее стабилизировать ситуацию и избежать перебоев в дальнейшем", - говорится в сообщении.