Начался прием заявок на VI Всероссийский конкурс "Библиотеки. Продвижение"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на VI Всероссийский конкурс "Библиотеки. Продвижение" стартовал на сайте пробиблиотеки.рф, сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

"До 1 октября включительно на сайте пробиблиотеки.рф российские государственные и муниципальные библиотеки разных уровней и статусов могут подать заявку на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе "Библиотеки. Продвижение", - говорится в сообщении.

Все участники конкурса смогут продемонстрировать опыт работы пресс-служб библиотек, рассказать об их стиле и достижениях в развитии сообществ в социальных сетях. В заявке потребуется представить электронные презентации, видеовизитки и эссе - новый элемент, введенный в этом году. Работы будут оцениваться специалистами в области библиотечного дела и культурного пиара.

На сайте ведомства отмечается, что для акцентирования внимания на опыте коллег из городских и сельских библиотек, а также для демонстрации более разнообразных практик медиапромоции в области культуры, было принято решение разделить номинацию "Библиотека как бренд" на две категории: "Лучший бренд городской библиотеки" (для библиотек в городах) и "Лучший бренд сельской библиотеки" (для библиотек в селах). Кроме того, объявлены номинации: "Лучшая пресс-служба библиотеки" и "Продвижение библиотеки в социальных сетях". Некоторые из работ могут быть отмечены специальным призом жюри.

Результаты будут объявлены на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, которое состоится в ноябре в Российской государственной библиотеке (РГБ). Учредителем события выступает Министерство культуры Российской Федерации, а организатором - РГБ.