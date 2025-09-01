Издали 500 экземпляров

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Дневники с биографиями освободителей Донбасса времен Великой Отечественной войны, ополченцев 2014 года и бойцов специальной военной операции издали для школьников ДНР, сообщил ТАСС председатель донецкой организации "Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Дмитрий Огилец.

"Было издано 500 экземпляров. Инициатором этой акции выступила молодежно-патриотическая организация "Наследие". Наша ветеранская организация поддержала эту инициативу", - сказал Огилец.

Он добавил, что на каждой странице дневника представлена биография советских воинов, освобождавших Донбасс в 1943 году, героев ополчения 2014 года, а также бойцов специальной военной операции. На страницах есть эмблемы донецких воинских подразделений "Сомали", "Спарта", "Пятнашка" и других. На обложке изображена роза - один из символов Донецка, а также уголь - главное природное богатство шахтерского края. В День знаний дневники раздали в школах Макеевки и соседнего Харцызска.

Проект реализован "Дневник героя" при поддержке "Росмолодежь.Гранты".