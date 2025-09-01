По мнению антикоррупционных органов Украины, решения, изложенные в этом документе, противоречат конституции и позволяют коррупционерам высших эшелонов власти избежать наказания

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) считают, что новый законопроект о защите бизнеса помешает борьбе с коррупцией на высшем уровне и призывают Раду не голосовать за него. Такое заявление сделало НАБУ в своем Telegram-канале.

"В Верховной раде готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект №12439. <...> НАБУ и САП проанализировали положения документа и пришли к выводу, что предложенные изменения (в частности, авторства народных депутатов Максима Бужанского и Григория Мамки) создают серьезные препятствия для борьбы с топ-коррупцией. <...> Призываем народных избранников воздержаться от голосования", - написано в заявлении НАБУ.

По мнению антикоррупционных органов Украины, решения, изложенные в этом законопроекте, противоречат конституции и позволяют коррупционерам высших эшелонов власти избежать наказания. "Предложенные нововведения делают невозможным привлечение к ответственности злоупотребляющих властью", - уточняет НАБУ.

В частности, авторы законопроекта предлагают считать правомерными "разъяснения" чиновников. "Фактически речь идет о замене решения суда произвольными трактовками чиновников, предоставленными даже в индивидуальном порядке", - считает антикоррупционное бюро.

О скандале вокруг НАБУ и САП

Между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Владимира Зеленского и восстановлением этих полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП стали зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес в Раду законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов". 31 июля этот документ был принят большинством голосов парламентариев сразу в двух чтениях, тут же подписан спикером парламента, а затем и самим Зеленским и вступил в силу на следующий день. По мнению многих западных аналитиков и СМИ, историей с НАБУ и САП Зеленский дискредитировал себя в глазах Запада.