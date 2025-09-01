В Ульяновской области создали кластер "Железнодорожный транспорт"

Учреждение оснащено тренажерным комплексом локомотива, лабораториями, новыми VR-тренажерами и 12 современными мастерскими

УЛЬЯНОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Шестой образовательно-производственный кластер "Железнодорожный транспорт" открылся в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Торжественный запуск нового образовательного пространства в рамках федерального проекта "Профессионалитет" состоялся 1 сентября на базе Ульяновского техникума железнодорожного транспорта", - отмечается в сообщении.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем приветственном слове сообщил, что учреждение оснащено тренажерным комплексом локомотива, лабораториями, новыми VR-тренажерами и 12 современными мастерскими. "В современных условиях будем готовить помощников машиниста, монтеров, слесарей по ремонту подвижного состава и других востребованных специалистов. Наш техникум первый в стране среди региональных образовательных организаций, который участвует в проекте "Профессионалитет" совместно с РЖД. Это результат наших договоренностей с гендиректором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым", - приводятся слова Русских в сообщении.

Губернатор добавил, что регион на создание нового образовательно-производственного кластера получил федеральную поддержку нацпроекта "Молодежь и дети". "Сегодня обсудили, как будем модернизировать техникум дальше. Новый этап ремонтных работ планируем начать в 2026 году", - процитировали губернатора в пресс-службе.

По словам министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, создание кластера позволит сократить сроки подготовки специалистов, а также сделать упор на производственную практику и разработать содержание программ под заказ конкретного производства. "Здесь будут реализовываться программы профессионального обучения и дополнительного образования для различных категорий граждан, профпроб в рамках Единой модели профориентации. Кроме того, в перспективе мы сможем расширить региональные площадки конкурсного движения "Профессионалы" и увеличить число центров проведения демонстрационного экзамена", - приводятся слова министра в сообщении.

Ульяновская область присоединилась к федеральному проекту "Профессионалитет" в 2022 году. Железнодорожный кластер стал шестым в регионе. Вместе с Ульяновским техникумом железнодорожного транспорта в этом году к проекту присоединился Новоспасский техникум. Ранее в Ульяновской области были созданы кластеры в отраслях машиностроения, сельского хозяйства, радиоэлектроники, искусства и креативной индустрии.