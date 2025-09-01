Жители получат доступ к интернету практически без ограничений независимо от принимаемых мер безопасности

ЧЕБОКСАРЫ, 1 сентября. /ТАСС/. Региональные операторы в Чувашии в условиях временных ограничений обеспечат доступ к мобильному интернету за счет "специальной технической схемы". Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"На оперативном штабе Чувашской Республики приняли решение о реализации всеми региональными операторами связи специальной технической схемы, которая позволит жителям в скором времени получать доступ к мобильному интернету даже в условиях ограничений с помощью так называемого антибота", - отметил Николаев.

По его словам, это позволит обеспечить доступ к интернет-ресурсам "практически без ограничений независимо от принимаемых мер безопасности". С июля в республике начали временно снижать скорость мобильного интернета при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Власти ссылались на то, что мобильные сети могут использоваться для наведения дронов. Для обеспечения доступа к мобильным интернет-ресурсам в регионе начали создавать сеть бесплатных публичных точек Wi-Fi.