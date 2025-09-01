Памятные митинги пройдут по десяти адресам столицы, связанным с трагическими событиями

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Москвичи 3 сентября почтут память жертв терактов, возложив цветы у мемориальных знаков в столице. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Ежегодно в этот день москвичи разных возрастов выражают свою скорбь и солидарность, возлагая цветы к памятникам жертвам терактов. 3 сентября в 14:00 жители города соберутся у мемориальных знаков, чтобы отдать дань памяти жертвам терактов, возложив к подножию памятников красные гвоздики, символизирующие скорбь и уважение", - говорится в сообщении.

Памятные митинги пройдут по десяти адресам столицы, связанным с трагическими событиями: у мемориальной доски "Вечная память жертвам террористического акта в театральном центре на Дубровке", на станциях метро "Рижская", "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади, у взорванных домов на Каширском шоссе и на улице Гурьянова, у гостиницы "Националь" и аэродрома "Тушино".

Кроме того, в ночь со 2 на 3 сентября у памятника Дмитрию Разумовскому молодые москвичи организуют памятную акцию "Ангелы Беслана". "Более 100 участников акции выложат фигуру ангела из 334 свечей, соответствующему количеству погибших в теракте. Завершится мероприятие минутой молчания и возложением цветов", - добавили в пресс-службе.