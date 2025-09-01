Это совместный проект Нижегородской области и Республики Беларусь, реализованный в рамках соглашения о двустороннем торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Образовательный центр на 1,5 тысячи детей открыли в Арзамасе Нижегородской области. Это проекта реализованный российским регионом и Республикой Беларусь, сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

"1 сентября 2025 года в Арзамасе начал работу новый многопрофильный образовательный центр "Созвездие - Сузорье", рассчитанный на 1 500 мест для школьников. Это совместный проект Нижегородской области и Республики Беларусь, реализованный в рамках соглашения о двустороннем торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что открытие этого учреждения - знаковое событие не только для Арзамаса, но и для всего региона. "Мы запускаем работу грандиозного сооружения с таким же замечательным наполнением, поэтому именуем его не просто школой, а многопрофильным образовательным центром с красивым названием "Созвездие - Сузорье". <…> Хочу передать всем нашим и белорусским коллегам, в том числе президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, слова огромной благодарности! Мы начали этот проект как пример двустороннего сотрудничества на фоне очень большого и успешного сезона по строительству школ в Нижегородской области. Считаю, что мы добились успеха" - сказал на открыти Никитин.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник заявил о значимости сотрудничества двух братских народов.

"Когда мы вошли в этот храм знаний, то почувствовали невероятную торжественность обстановки. Не менее торжественным был и момент исполнения гимна России всем залом. Символично, что мы открываем этот объект в годовщину 80-летия Великой Победы, когда наши народы стояли плечом к плечу, побеждая фашизм. Очень приятно, что поисковые отряды до сих пор работают на белорусской земле и отдают дань почести погибшим воинам, которые боролись за освобождение, в том числе и нашей страны. Я надеюсь, что слова из гимна, прозвучавшие сегодня как мудрость народная, всегда позволят нам быть вместе, быть очень сплоченными, стоять спина к спине перед общими врагами и всегда двигаться вперед" - сказал он.

Никитин также добавил, что за последние шесть лет в Нижегородской области построено 39 новых школ, из них 34 - благодаря национальным проектам. В 2025 году регион продолжает эту работу, в том числе в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети". Так, 1 сентября в области начали работать две полноценные новые школы и еще два новых корпуса, построенных для действующих школ - в общей сложности это 4 725 учебных мест.