Более 80% отелей Крыма прошли обязательную самооценку до введения штрафов

Лучшие показатели по прохождению самооценки зафиксировали в Саках и Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 80% средств размещения в Крыму завершили процедуру обязательной самооценки до вступления в силу поправок в КоАП, которые предусматривают для нарушителей штрафы до 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.

"В Крыму на сегодняшний день обязательный первый этап классификации (самооценку) прошли 900 средств размещения, что составляет более 80% от всего числа средств размещения, размещенных в едином реестре Росаккредитации", - заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным министерства, лучшие показатели по прохождению самооценки зафиксированы в городах Саки и Евпатория, где процедуру прошли более 98% и 88% отелей соответственно.

В министерстве напомнили, что с 6 сентября вступают в силу положения Кодекса об административных правонарушениях РФ, регламентирующие штрафы для юридических лиц, осуществляющих деятельность без первого этапа классификации. Размер штрафа может достигать 400 тыс. рублей.

По данным ведомства, на сегодняшний день тем средствам размещения, которые не начали процедуру до 1 сентября, уже вынесено 18 предостережений. Следующим этапом контрольно-надзорных мер будут подготовлены предписания с установленным сроком устранения нарушений.

Уточняется, что для всех новых средств размещения процедура самооценки является обязательной до начала осуществления деятельности. Тем, кто уже прошел самооценку, необходимо на постоянной основе соблюдать обязательные требования законодательства, включая указание номера реестровой записи на всех онлайн-платформах и в системах бронирования.