Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Марий Эл отменил решение Йошкар-Олинского городского суда о домашнем аресте для основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе iSpring.

"Верховный суд Республики Марий Эл отменил решение Йошкар-Олинского городского суда, которым Юрий Усков был взят под домашний арест. И теперь, с момента вынесения этого решения, все ранее наложенные ограничения <...> сняты. Осталось только ограничение, которое было наложено еще в июне этого года, это запрет на общение с рядом участников уголовного судопроизводства", - говорит адвокат Матвей Цзен на видео, предоставленном пресс-службой компании.

В феврале суд избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В июне мера пресечения была отменена, Верховный суд Марий Эл разрешил Ускову пользоваться интернетом и телефоном. Однако 22 августа по решению Йошкар-Олинского городского суда его поместили под домашний арест. Как сообщали в компании, он ездил к сыну в зону СВО и не смог вовремя явиться на следственные действия. Следствие считает, что Усков должен был уведомлять о своих передвижениях. По мнению стороны защиты, после снятия запретов на пользование телефоном и интернетом Усков не должен был уведомлять никого о своих перемещениях, а, следовательно, ничего не нарушил.

Ранее по делу о мошенничестве, помимо Ускова, были задержаны глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников и его заместитель Иван Михеев. Йошкар-Олинский городской суд не стал назначать меру пресечения Плотникову и Михееву. Уголовное дело связано с покупкой в 2013 году участка, на котором впоследствии была построена IT-деревня. По версии следствия, земля была куплена по заниженной цене.

Компания iSpring занимается разработкой решений для корпоративного обучения. В 2021 году компания открыла в Йошкар-Оле IT-вуз.