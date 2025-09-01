Проекты Тульской области представили на выставке "Регион-2030. Платформа Будущего"

Неделя региона пройдет с 16 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Инновационные идеи и проекты, исторический и культурный потенциал, а также данные о перспективах развития Тульской области представили в Москве на выставке "Регион-2030. Платформа Будущего". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам презентации стенда первому заместителю руководителя администрации президента РФ, председателю оргкомитета Национального центра "Россия" Сергею Кириенко.

"На выставке представлен исторический и культурный потенциал, инновационные идеи и проекты, а также перспективы развития региона до 2030 года. Стратегию развития Тульской области, которая основывается на национальных целях, обозначенных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев представит на Неделе региона, которая пройдет с 16 сентября", - приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора - председателя областного правительства Михаила Пантелеева.

В числе первых участие в экспозиции принимают Республика Дагестан, Амурская, Воронежская, Тульская, Челябинская области, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ. После церемонии открытия Кириенко посетил стенды регионов. "Пантелеев выразил благодарность Сергею Кириенко и генеральному директору АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталье Виртуозовой за возможность представить регион в числе первых. Стенд Тульской области сочетает современные мультимедийные технологии и исторические артефакты", - отметили в пресс-службе.

Выставка "Регион-2030. Платформа Будущего" откроется для посетителей со 2 сентября и будет работать на втором этаже павильона № 7 до 22 октября каждый день, кроме понедельника. В рамках проекта также предусмотрены специальные экскурсионные программы, мастер-классы и встречи с представителями регионов.