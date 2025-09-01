При этом один или оба родителя должны иметь непрерывный стаж на предприятиях на время обучения

УЛЬЯНОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Золотые медалисты, чьи родители имеют непрерывный стаж на предприятиях группы "Соллерс" на все время обучения детей в школе, получат новый автомобиль после окончания образовательного учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ульяновского автомобильного завода.

"[Председатель совета директоров ПАО "Соллерс"] Адиль Ширинов анонсировал новую инициативу компании. Начиная с этого года дети, которые пойдут в 1-й класс и закончат 11-й класс с золотой медалью, получат в подарок от "Соллерс" новый автомобиль", - говорится в сообщении.

Главное условие - один или оба родителя должны иметь непрерывный стаж на предприятиях группы "Соллерс" на время обучения.