По данным пресс-пула Белого дома, президент США играл 66 из 225 дней на посту

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп посещал поля для гольфа 66 из 225 дней (29,3%) с начала президентского срока. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"В общей сложности он посещал принадлежащие ему поля для гольфа 66 из 225 дней своего пребывания в должности. Это означает, что он играл в гольф на своих полях 29,3% дней с 20 января (день инаугурации Трампа - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении пресс-пула.

Как отмечают журналисты, в первый день осени Трамп находится в гольф-клубе в штате Вирджиния.