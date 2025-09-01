Программы для обучения первых 160 студентов-первокурсников готовились вместе с будущими работодателями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Первый железнодорожный кластер Северо-Западного региона в рамках федерального проекта "Профессионалитет" открылся на площадке Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта. Высокотехнологичные лаборатории для первых 160 студентов, поступивших на первый курс, подготовлены в реконструированных аудиториях учебного заведения, передает корреспондент ТАСС.

"Конечно, мы ждем вас как выпускников. Вы востребованы, нужны городу, сегодня будет выступать руководство Петербургского метрополитена, и нашим структурам вы необходимы. У нас огромные планы по развитию железнодорожного узла Санкт-Петербурга. Он точно будет расширяться, он точно будет становиться все более и более сложным, и он будет вписан во всю транспортную систему города. Плюс никто не снимал задачи по высокоскоростной железнодорожной магистрали. Это означает для вас на будущее невероятный объем работы", - обратился к студентам вице-губернатор города Владимир Княгинин.

Всего в учебном заведении в рамках "Профессионалитета" для студентов будут работать пятнадцать зон по видам работ - восемь расположены в корпусе по адресу ул. Бородинская, д. 6 еще семь - в корпусе на ул. Седова, д. 56. В учебном корпусе на ул. Бородинской учащиеся будут готовиться по трем специальностям - для специальности "Электроснабжение" задействуют три зоны, для "Автоматики и телемеханики на транспорте" - две зоны и для "Технической эксплуатации подвижного состава железных дорог" - еще три зоны.

Программы для обучения первых 160 студентов-первокурсников в рамках "Профессионалитета" готовились вместе с будущими работодателями - партнерами учебного заведения: ОАО "РЖД", "Горэлектротрансом", Петербургским метрополитеном. Всего на создание железнодорожного кластера было выделено 140,9 млн руб., из которых 100 млн руб. являются средствами федерального бюджета, 35 млн руб. - индустриального партнера ОАО "РЖД" и еще 5,9 млн руб. - самой образовательной организации.

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта является структурным подразделением Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. На настоящий момент в техникуме обучаются более 1 600 студентов. Учебное заведение входит в тройку лидеров среди СПО железнодорожной отрасли. По итогам прошлого года техникум стал первым среди 54 учебных заведений среднего профессионального образования железнодорожной отрасли.

Федеральный проект "Профессионалитет"

Программа реализуется по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. Задача инициативы заключается в создании таких условий подготовки, которые будут способствовать приобретению учащимися знаний и навыков, необходимых для ключевых отраслей экономики. В период с 2022 по 2024 год в Петербурге было создано 7 образовательно-производственных кластеров, которые включают 22 учреждения среднего профессионального образования.