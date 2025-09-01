В охране правопорядка участвовали военнослужащие Росгвардии, работники ЧОП и общественных объединений правоохранительной направленности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Безопасность в День знаний в России обеспечивали более 97 тыс. полицейских, нарушений общественного порядка не допущено. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Для обеспечения безопасности на торжественных линейках были задействованы более 97 тыс. полицейских. Также в охране правопорядка участвовали военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных предприятий и общественных объединений правоохранительной направленности", - говорится в сообщении.

Она также отметила, что благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка не допущено.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и специалисты-кинологи несли дежурство в составе пеших патрулей. На территориях, прилегающих к учебным заведениям, дорожное движение регулировали экипажи Госавтоинспекции", - заключила Волк.