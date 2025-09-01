Ожидание со стороны Керчи составляет около часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Около 215 автомобилей находится на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи, по состоянию на 20:00 мск. Ожидание составляет около часа, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

В 17:00 очередь составляла более 1,1 тыс. машин, из которых 623 находились со стороны Тамани.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 215 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.