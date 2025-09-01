Это был подарок образовательному учреждению от губернатора региона Александра Гусева

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Новая школа открылась в отдаленном микрорайоне Воронежа Подгорное. В подарок от губернатора коллектив образовательного учреждения и его ученики получили сертификат на 1 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"1 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний и вводу в эксплуатацию МБОУ "СОШ №109" в микрорайоне Подгорное Воронежа. <…> [Он] отметил, что в Воронежской области в День знаний за парты садятся более 250 тысяч учеников, и из них почти 23 тысячи - первоклассники. Сергей Трухачев передал наилучшие пожелания от главы региона Александра Гусева и вручил руководству школы сертификат номиналом 1 млн рублей на покупку оборудования", - говорится в сообщении.

Школа, построенная в новом, активно застраивающемся микрорайоне, рассчитана на 1 500 учеников. В отдельном блоке расположены кабинеты и лаборатории начальных классов. Всего в школе 60 учебных кабинетов, два спортивных, тренажерный и гимнастический залы, актовый зал, библиотека с высокотехнологичным оборудованием, конференц-зал, лекционные и лабораторные аудитории. На территории школы организованы рекреационные зоны, многофункциональная спортивная площадка, волейбольное поле, полоса препятствий, площадка уличных тренажеров.

На базе школы запустили региональный проект "Детский технопарк "Полигон будущего". Ученики смогут заниматься здесь 3D-печатью, работать с лазерными станками, изучать робототехнику, пользоваться современными микроскопами и геоинформационными системами, отметили в пресс-службе регионального правительства.

"Школа появилась благодаря национальному проекту "Образование" и поддержке областного правительства. Это один из ярких примеров заботы государства о подрастающем поколении. Учебное заведение соответствует самым высоким образовательным стандартам, требованиям безопасности и удобства. <…> Имея естественно-научный профиль, школа в то же время обладает отличными возможностями для занятий спортом и творчеством", - цитирует пресс-служба Трухачева.

Мэр Воронежа Сергей Петрин в свою очередь напомнил, что проект школьного здания в 2023 году был отмечен наградой Союза архитекторов России. "Проект интересный и нужный для растущего микрорайона. Думаю, многие обратили внимание, что здание школы напоминает развернутую книгу. Это решение уже отмечено не только на уровне нашего региона, но и на уровне федерации", - написал он в Telegram-канале.