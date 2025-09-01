После торжественной части гости перерезали красную ленту и возложили цветы к монументам

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Миниатюрные копии семи монументов воинам-освободителям, отлитые из бронзы, которые ранее были снесены в Европе, установили в парке Победы в Калининграде. Торжественная церемония открытия парка исторических миниатюр с названием "Спасенная Европа" прошла в годовщину начала Второй мировой войны, передает корреспондент ТАСС.

"Освобождение от нацизма солдатами Красной армии обеспечило свободное процветание [и Европе], и эту правду мы сегодня должны сохранить. <…> Мне очень бы хотелось, чтобы молодежь Калининграда, Калининградской области, да всей страны, приезжая сюда, изучала историю не только по книжкам, а здесь, в этом парке", - сказала на церемонии руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева. По ее словам, на церемонии присутствуют потомки двух великих полководцев, маршала Советского Союза Конева и генерала Ватутина, памятники которым были снесены, и, наверное, они были бы навеки утрачены, поэтому значимость такого парка в том, что он сохраняет память об исторических событиях благодарных потомков, воссоздающих эти монументы.

Губернатор области Алексей Беспрозванных отметил, что в последние годы страны, которые ранее наши деды и прадеды освобождали, и в благодарность ставили памятники советским воинам, сносят эти монументы. "Особое значение этого парка в том, что он создан в самой западной точке страны, и как напоминание нашим соседним странам, что именно этот регион, рожден победой наших дедов и прадедов, мы всегда будем помнить их героические поступки, чтить и передавать из поколения в поколение", - подчеркнул губернатор.

Дочь маршала Ивана Конева Наталья Конева отметила, что для нее это "не просто история, история, которая пронзает сердце". После торжественной части высокие гости перерезали красную ленточку и открыли новое уникальное историческое пространство, возложили цветы к монументам.

Сохранить историческую память

На зеленой лужайке парка на постаментах установлены воссозданные семь монументов, каждый из которых со своей трагической судьбой, ранее они были демонтированы в Праге, Варшаве, Киеве, Риге, Клайпеде, Тарту и Софии. В направлении к ним установлены стилизованные указатели с подсветкой. Сам ландшафтный парк выполнен в виде карты Восточной Европы, на ней серыми камешками выложены географические очертания стран, где находились ранее монументы. Здесь копии памятников маршалу Советского Союза Коневу в Праге, генералу Ватутину в Киеве, монументы воинам советской армии - освободителям в Риге, советским воинам-освободителям в Клайпеде, советско-польскому братству по оружию в Варшаве, памятники воинам-освободителям в Тарту, советской армии в Софии.

Ранее руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева в интервью ТАСС рассказала, что создатели парка в дальнейшем готовятся к его расширению. В первую очередь были воссозданы семь скульптур, которые снесли наиболее демонстративно, с большим политическим резонансом. В дальнейшем парк будет пополняться и будет включать в себя "памятники с территориальной привязкой по странам Европы". Малышева подчеркнула, что проект парка "Спасенная Европа" не ограничивается только материальными объектами. По ее словам, это целая система виртуальных информационных программ и продуктов, которые позволяют окунуться в историю, подтвержденную документально.

По словам главного архитектора региона Евгения Костромина, планируется, что в парке всего будет более 30 монументов. В обосновании масштабного проекта отмечалась важность размещения парка именно на территории Калининградской области - в самом западном регионе России, являющемся одним из ключевых мест Победы Красной армии над нацизмом в 1945 году.