МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Две школы и детский сад в Мелитополе и Токмаке Запорожской области открылись для детей после капитального ремонта. Всего в регионе к учебе приступили более 40 тыс. детей, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Сегодня в селе Орлово Мелитопольского муниципального округа и в городе Токмаке у ребят и родителей двойной праздник: новый учебный год дети начали в полностью отремонтированных образовательных учреждениях. Здесь есть все необходимое для качественного учебного и воспитательного процесса: школы оснащены новой мебелью, оборудованием, компьютерной техникой и интерактивными досками", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Он также рассказал о восстановлении детского сада "Жемчужина" в Мелитополе, который может принять до двухсот воспитанников, созданы ясельные группы. По словам губернатора, в здании проведен полный капитальный ремонт помещений всех групп, пищеблока, медкабинета, актового и спортивного залов. В детском саду будут работать в том числе узкие специалисты: психолог, дефектолог, логопед.

Балицкий отметил, что в регионе идет капитальный ремонт и обновление материально-технической базы еще восьми образовательных учреждений. "Более 40 тысяч детей сегодня приступили к учебе в Запорожской области, а в первый класс пошли более трех тысяч малышей", - заключил губернатор.