Консолидированная позиция российского общества по сохранению исторической правды - объективная реальность, которую трудно не замечать, отметила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Консолидированная позиция российского общества по сохранению исторической правды не остается незамеченной среди мирового сообщества и вынуждает оппонентов России менять тактику по фальсификации истории. Такое мнение высказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева после церемонии открытия парка исторических миниатюр "Спасенная Европа".

"Может показаться, что нас не слышат и не видят. Консолидированная позиция российского общества по сохранению исторической правды - объективная реальность, которую трудно не замечать. Она заставляет кого-то менять тактику фальсификации истории и тех деструктивных движений в адрес нашей страны, а для кого-то символизирует силу духа и понимание того, что российский народ готов к отстаиванию своей исторической правды", - сказала Малышева.

Она также выразила уверенность в том, что твердая позиция России, в том числе в создании сегодняшнего парка исторических миниатюр "Спасенная Европа", не может оставаться незамеченной.

В парке Победы в Калининграде установили миниатюрные копии семи монументов воинам-освободителям, отлитые из бронзы, которые ранее были снесены в Европе. Парк исторических миниатюр "Спасенная Европа" был выполнен в виде карты Восточной Европы. Всего памятников семь, каждый из которых со своей трагической судьбой, ранее они были демонтированы в Праге, Варшаве, Киеве, Риге, Клайпеде, Тарту и Софии.