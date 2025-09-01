В Калининграде планируется расширять парк "Спасенная Европа"

По словам руководителя Центра исторической памяти при президенте РФ Елены Малышевой, парк исторических миниатюр поможет сформировать историческую память у молодежи

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Парк "Спасенная Европа", открывшийся 1 сентября в Калининграде, будет расширяться. Концепция предусматривает создание карты Европы с размещением копий уничтоженных мемориалов, сказала журналистам руководитель Центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

"Мы обсуждали с правительством Калининградской области, парк будет расширяться. Он будет выходить за границы уже существующего Парка Победы. И по мере того, как будут решаться вопросы, связанные с предоставлением территории, мы будем продолжать карту Европы. И безусловно, что будут установлены те памятники, над которыми надругались, которые были снесены в Европе", - сказала Малышева.

По ее словам, многие памятники переносятся, демонтируются. "Поэтому здесь, безусловно, будет очень разный формат, разные направления [развития парка]. Но главное, что сама концепция парка "Спасенная Европа" будет выдержана", - добавила Малышева.

Сейчас в парке установили миниатюрные копии семи монументов воинам-освободителям, отлитые из бронзы, которые ранее были снесены в Европе. Парк исторических миниатюр "Спасенная Европа" выполнен в виде карты Восточной Европы. Всего памятников семь, каждый из которых со своей трагической судьбой, ранее они были демонтированы в Праге, Варшаве, Киеве, Риге, Клайпеде, Тарту и Софии.

"Создание такого парка исторических миниатюр нацелено в том числе и на формирование культуры исторической памяти нашего российского мировоззрения - и, прежде всего, у молодежи. Потому что, видя перед собой и изучая историю и Великую Отечественную войну не только по учебникам, но и здесь, в парке исторических миниатюр, наша молодежь видит реальную картину", - уверена Малышева.

Она добавила, что парк показывает роль Красной армии в освобождении Европы и дает понимание, насколько были благодарны советским воинам-освободителям потомки европейцев, которые воздвигли эти монументы. "Здесь соединяется личное и общенациональное. Я уверена, что этот парк будет не только наглядным сохранением исторической правды об освобождении Европы, но и местом притяжения тех, чьи деды и прадеды сложили свои головы в Европе. Это не формальная история, это история каждого из нас. И для меня она очень символична", - подчеркнула Малышева.