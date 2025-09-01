В здании можно проводить лекции, мастер-классы, выставки, концерты, записывать подкасты и создавать медиапроекты

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Республиканский молодежный центр, в котором созданы более 20 пространств для всестороннего развития, открыли в столице Чечни Грозном. В церемонии открытия приняли участие глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и вице-премьер региона Усман Баширов, сообщили журналистам в пресс-службе Росмолодежи.

"Молодежный центр включает более 20 специализированных пространств для сотрудничества, творчества, просвещения, духовного развития и досуга. В нем также находится современная студия вещания, где можно проводить образовательные лекции, мастер-классы, записывать подкасты и реализовывать медиапроекты. Это мощный ресурс для развития молодежных сообществ, поддержки инициатив и укрепления кадрового потенциала региона и страны", - передает пресс-служба слова Гурова.

Как сообщается, центр, площадь которого составляет более 1 тыс. кв. м, создан по президентской программе "Регион для молодых".

"Открытие этого центра - это не просто ввод в строй нового здания. Это создание точки притяжения для самой активной и талантливой молодежи нашей республики, современной площадки для диалога между властью и новым поколением, места, где рождаются и воплощаются в жизнь самые смелые идеи", - цитирует также пресс-служба Баширова.

По данным ведомства, в центре созданы условия не только для отдыха, образования и творчества, но также и для проведения различных выставок и концертов.