Церемония посвящения в студенты прошла торжественно и с участием ведущих деятелей медицины страны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Студентами Пироговского университета в 2025 году стали более 2,5 тыс. студентов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза по итогам церемонии посвящения в студенты.

"В день знаний Пироговский университет принял в свои ряды более 2 500 студентов. Традиционно церемония прошла торжественно и с участием ведущих деятелей медицины", - говорится в сообщении.

Ректор университета Сергей Лукьянов, чьи слова приводит пресс-служба, подчеркнул важность смелых целей и творческого подхода в профессии, отметив, что "только воплощенная мечта делает человека счастливым, а счастливый человек способен творить". "Без творчества немыслима жизнь врача, ученого или педагога. Мы в вас верим, потому что сегодня создается будущее суверенной, самостоятельной науки", - подчеркнул он.