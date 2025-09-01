Как сообщили в пресс-службе вуза, аналогов разработки в России нет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Тренажеры виртуальной реальности для производств, которые позволят снизить травматизм и затраты на обучение сотрудников, разработали в Передовой инженерной школе (ПИШ) Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Аналогов разработкам в России нет, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На современных производственных предприятиях существует острая проблема обучения персонала. Традиционные методы чаще всего сопряжены с высоким риском травматизма, финансовыми и временными затратами на подготовку учебных площадок и приборов. Существующие подходы не позволяют эффективно отрабатывать критические ситуации и объективно оценивать уровень подготовки сотрудников. Причины могут быть разными: недостаток квалифицированных инструкторов на предприятии, нехватка финансирования на подготовку тестовых площадок, отсутствие возможности отработки нештатных ситуаций из-за высокой вероятности получения травмы. Решить эту проблему может технология виртуальной реальности - VR-тренажеры. Они обеспечивают безопасное обучение в условиях, максимально приближенных к реальным, позволяют многократно повторять сложные ситуации, проводить автоматизированную оценку навыков", - сообщили в вузе.

По словам заведующего лабораторией "Виртуальная и дополненная реальность" Евгения Менделеева, принцип работы заключается в том, что на компьютере VR-тренажер, сотрудник надевает шлем, выбирает сценарий работ, который ему необходимо отработать, выполняет список задач, поставленных ему сценарием. Также тренажер может имитировать последствия неправильных действий, что позволяет показать сотруднику, к чему могут привести его действия, если он не будет следовать инструкциям.

В процессе работы он отслеживает действия пользователя в виртуальном пространстве и отмечает, какие задачи были выполнены, а какие упущены. По окончании работ на объекте сотрудник прямо в виртуальном пространстве видит информацию о выполненных задачах. По словам разработчиков, больше всего времени заняло проектирование: выделение ключевых функций, описание алгоритма их работы, написание пользовательского пути, продумывание поведения тренажера в случае возможных некорректных действий пользователя, построение местности работ на бумаге, составление списка необходимых трехмерных объектов, плана работ.

"Аналогов у наших разработок в России нет. Есть тренажеры с аналогичными названиями, но они обучают другим работам или же обучают на упрощенных процессах, которые не воссоздают полностью физику оборудования, не предусматривают сложной интеграции с промышленными системами заказчика. Свои тренажеры мы разрабатываем с учетом взаимодействия одного цеха с другим", - пояснил Менделеев, добавив, что обзор разработки был подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Эффект от разработки

Как отмечают разработчики, внедрение VR-симуляторов в производственный процесс значительно сокращает затраты на обучение: нет необходимости закупать расходные материалы, останавливать рабочие линии для тренировок или строить отдельные учебные полигоны - все процессы отрабатываются в цифровой среде. Кроме того, сотрудники учатся работать с опасным оборудованием, отрабатывают аварийные ситуации и учатся принимать решения под давлением, но без угрозы для здоровья или целостности техники. Кроме того, система позволяет стандартизировать обучение на всех филиалах предприятия, исключая так называемый человеческий фактор и различия в качестве подготовки у разных инструкторов. А аналитика и данные о прогрессе сотрудников помогают HR и менеджменту выявлять слабые места в программах, адаптировать курсы под конкретные нужды и даже прогнозировать профессиональные риски. В долгосрочной перспективе это снижает "текучку" кадров, уменьшает количество аварий и повышает общую производительность предприятия.