Дирижер Маякин: "Тихоокеанские марши" поборются в зрелищности со "Спасской башней"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Фестиваль военных и духовых оркестров "Тихоокеанские марши", который впервые пройдет в Приморском крае с 23 по 28 сентября, станет не менее зрелищным, чем "Спасская башня", заявил ТАСС начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ - главный военный дирижер, музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня" генерал-майор Тимофей Маякин.

"Замечательно, что он (фестиваль "Тихоокеанские марши" - прим. ТАСС) впервые пройдет в этом году во Владивостоке. Может, он будет не таким масштабным, [как "Спасская башня"], но будет не менее интересным, не менее замечательным. И зрители нашего Дальневосточного региона, и те, кто приедет из близлежащих регионов, останутся довольны", - сказал Маякин.

Он отметил, что в фестивале примут участие не только Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, но и оркестры штабов Тихоокеанского флота и Дальневосточного военного округа, а также оркестр Уссурийского Суворовского училища.

С 23 по 28 сентября Приморский край впервые станет площадкой для масштабного фестиваля военных и духовых оркестров "Тихоокеанские марши". Концерты пройдут во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке. Событие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.