Среди документов есть протоколы допросов генерала Отодзо Ямады о разработке бактериологического оружия и подготовке бактериологической войны против СССР

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ФСБ России к 80-летию окончания Второй мировой войны впервые опубликовала рассекреченные показания бывшего командующего Квантунской армии Японии генерала армии Отодзо Ямады. Цифровые копии материалов из архива УФСБ по Ивановской области содержат перевод собственноручно написанных им показаний о причинах экспансионистской политики Японии с конца XIX века, а также протоколы его допросов о разработке в Квантунской армии бактериологического оружия и подготовке бактериологической войны против СССР.

5 апреля 1945 года СССР, выполняя союзнические обязательства по антигитлеровской коалиции, достигнутые на Крымской и Потсдамской конференциях, денонсировал Советско-Японский пакт о нейтралитете 1941 года, и, учитывая отказ Японии от предложенной ей союзниками СССР безоговорочной капитуляции, сделал 8 августа заявление японскому правительству, что с 9 августа считает себя в состоянии войны с Японией. 9 августа 1945 года, в день, когда американские ВВС произвели ядерную бомбардировку Нагасаки, войска 1-го и 2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов получили приказ о начале Маньчжурской стратегической наступательной операции. 14 августа 1945 года император Хирохито издал указ о безоговорочной капитуляции страны. 16 августа 1945 года командующий Квантунской армией приказал своим войскам прекратить боевые действия. А 3 сентября 1945 года в городе Чанчун он сдался в плен Красной армии и был доставлен в Хабаровск.

В собственноручных показаниях от 21 февраля 1946 года генерал Ямада объяснил переход Японии к политике экспансии. "Процент прироста населения Японии продолжал резко подниматься. Как следствие появилась нехватка сырья. С этого времени традиционной национальной политикой Японии стало стремление к экспансии за границу. <...> В конечном счете экспансия была устремлена в направлении Маньчжурии и Кореи". Внутри самой Японии были сторонники экспансии на юг (Нансинрон) и на север (Хокусинрон) и для армии Японии "первоначально объектом военных приготовлений была армия Китая, а затем русская армия на Дальнем Востоке".

"После Маньчжурских событий (вторжении японских войск в Маньчжурию в 1931-1932 годах - прим. ТАСС) Япония расквартировывала на постоянное пребывание свои войска в Маньчжурии, продолжая из года в год увеличивать численность японских сил с тем, чтобы лучше подготовиться к войне против СССР", - написал Ямада в показаниях.

По его показаниям, в войне с СССР Квантунская армия готовилась к наступлению в сторону Приморья. "Приморье в силу своего географического положения могло быть использовано под советские и американские авиабазы для налетов на территорию собственно Японии. Следовательно, надо было овладеть территорией на юг от реки Иман (с 1972 года - Большая Уссурка, приток Уссури - прим. ТАСС) и этим самым устранить опасность, висевшую над Японией", - написал генерал.

"В процессе <...> военных действий Япония: заключила пакт против Коминтерна; вела инциденты на Хасане и Халхин-голе; заключила Тройственный союз и Военное соглашение трех стран; увеличила свою армию в Маньчжурии после начала советско-германской войны; отвлекала американскую армию от операций в Европе; начала войну против США". "Все только что перечисленные шаги Японии, по своему конечному результату, являлись демонстрацией угрозы по отношению к СССР", - признал Ямада.

Допросы о бактериологическом оружии

Как отметили в ЦОС, основное внимание в ходе следствия в отношении генерала Ямады и его подчиненных было уделено вопросу о разработке Японией бактериологического оружия и подготовке бактериологической войны против Советского Союза. Советские органы госбезопасности и внутренних дел провели колоссальную работу по сбору доказательств, подтверждающих проведение Японией разработок бактериологического оружия и его испытания на людях. С августа 1947 года было заведено разыскное дело "Бактериологи", в которое подшивались все материалы. В лагерях военнопленных было допрошено около 1 000 японских военнослужащих и гражданских лиц. В результате было выявлено более 200 человек, служившие в отрядах №№ 731 и 100 и его филиалах на территории Маньчжурии.

В ходе следствия генералу неоднократно задавали вопросы о деятельности отряда №731, руководимого генерал-лейтенантом Сиро Исии, но Ямада всячески старался дистанцироваться от деятельности отряда, ссылаясь на "плохую память". Так, на вопрос о содержании докладов Исии, он сказал, что "ввиду короткого времени, за которое был сделан доклад, и длительного промежутка времени с того момента, я многое забыл".

"Хотя я и несу ответственность (как командующий Квантунской армией - прим. ТАСС) за работу отряда №731, но в действительности, в виду того, что работа была в отряде специальной, как я, так и мои штаб-офицеры не имели знаний по руководству отрядом и не могли руководить его деятельностью. В действительности отряд получал указания и руководился непосредственно из Военного министерства Японии", - заявил Ямада на допросе 7 сентября 1948 года. Он утверждал, что не получал никаких указаний по подготовке бактериологической войны против СССР, а сам отряд №731 посетил один раз в течение "незначительного времени" (30-40 минут).

На допросе 15 апреля 1949 года он дал более точные показания. "В августе 1944 года во время первого посещения отряда Исии, я слышал от генерала Исии доклад о производстве бактерий, однако, сейчас не помню, говорилось ли в нем о производственной мощности. Во всяком случае цифры, касающиеся мощности выпуска бактерий, мной забыты", - сообщил Ямада.

Он признал, что "отряд Исии помимо лабораторий для научно-исследовательской работы располагал мощным оборудованием для производства средств ведения бактериологической войны". Вместе с тем Ямада отрицал, что ему было известно об опытах, производимых в отряде №731 над людьми. "Только после прибытия в СССР (после пленения - прим. ТАСС) я узнал из газеты "Нихон Синбун" о факте подобных опытов у Исии", - заявил он.

На Хабаровском судебном процессе, проходившем с 25 по 30 ноября 1949 года в Военном трибунале Приморского военного округа, генералу Ямада и еще 11 японским военнослужащим вменялось руководство созданными в Квантунской армии спецподразделениями (отряды №731, 100 и их филиалы), занятыми разработкой бактериологического оружия, проведением опытов с бактериями чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжелых заболеваний и экспериментов над людьми (в том числе над советскими военнопленными), и использованием бактериологического оружия против Китая.

В марте 1950 года все осужденные на Хабаровском процессе прибыли в лагерь №48 для высшего командного состава германской и японской армий, расположенный в селе Чернцы Ивановской области.