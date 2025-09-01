В Центре знаний "Машук" объявили о старте Всероссийских педагогических чтений

По итогам отборочного этапа экспертная комиссия отберет 150 лучших практик, авторы которых будут приглашены в Москву для презентации своих идей на площадке Российской академии образования

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Организаторы Всероссийских педагогических чтений объявили о старте заявочной кампании для желающих принять в них участие. Проект создан для выявления и распространения лучших педагогических практик, современных авторских технологий и методик воспитания, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, сообщили в пресс-службе Центра знаний "Машук".

"Заявочная кампания пройдет с 1 сентября по 5 октября 2025 года. К участию приглашаются педагоги и представители научно-образовательного сообщества со всей страны, готовые делиться своим опытом", - говорится в сообщении.

По итогам отборочного этапа экспертная комиссия отберет 150 лучших практик, авторы которых будут приглашены в Москву для презентации своих идей на площадке Российской академии образования. Итоговым мероприятием чтений станет пленарное заседание в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в ноябре.

"Всероссийские педагогические чтения дают возможность педагогам не только представить собственные практики, но и стать частью сплоченного профессионального сообщества, где рождаются современные решения для системы образования. Ценность чтений в том, что они открыты для преподавателей всех регионов страны: жители республик, городов и сел могут предложить по-настоящему эффективные образовательные решения, основанные на культурных ценностях и традициях своей малой родины. Такой обмен опытом открывает путь к созданию совместных инициатив, которые будут востребованы в образовательных учреждениях по всей стране", - приводятся в сообщении слова заместителя министра науки и высшего образования Ольги Петровой.

Старт заявочной кампании III Всероссийских педагогических чтений был дан в Центре знаний "Машук", где с 1 по 4 сентября проходит образовательный интенсив для финалистов конкурса "Моя страна - моя Россия", объединяющего молодых лидеров со всей страны.

"Центр знаний "Машук" уже три года является точкой притяжения для педагогов и наставников со всей страны. Мы нацелены на передачу знаний и опыта, создание и развитие сообщества, участники которого активно стремятся к профессиональному росту и получают поддержку. Наш главный девиз - "Учим тех, кто учит", поэтому очень символично, что именно в День знаний у нас стартуют Всероссийские педагогические чтения. Этот уникальный проект объединяет педагогов из больших и малых городов, позволяя им обзавестись новыми контактами, поделиться с единомышленниками своими идеями и тиражировать опыт коллег-новаторов в своих образовательных организациях", - привели в пресс-службе слова генерального директора Центра знаний "Машук", заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Антона Серикова.