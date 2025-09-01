Миниатюрные копии семи монументов воинам-освободителям, отлитые из бронзы, которые ранее были снесены в Европе, установили 1 сентября в парке Победы в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Установка в парке Победы в Калининграде копий монументов воинам-освободителям, которые ранее были снесены в Европе, это, по сути, возвращение их домой. Таким мнением поделился с ТАСС внук Героя Советского Союза генерала армии Николая Ватутина Александр.

"Эти генералы и маршалы, они вернулись и стоят на постаментах, символизируя тот мир, который советский солдат принес Европе. И это главное. Это дань русского народа своим героям. Все эти монументы - это наша память, гордость, - сказал он ТАСС на торжественной церемонии открытия парка исторических миниатюр "Спасенная Европа", которая прошла 1 сентября - в годовщину начала Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что это те люди, которые в свое время отстояли независимость страны, и "они заслуживают этого события". "Ватутин, освободивший Киев, когда-то спас этот город, а теперь для некоторых он непонятно кто. Думаю вернуть демонтированный памятник ему все же следует", - сказал внук военачальника. Генерал армии Ватутин погиб в 1944 году, и с его именем связано много мест, где уместно поставить именно тот снесенный памятник, добавил его внук. "Когда я смотрел, как рушат памятник генералу Ватутину в Киеве, когда я смотрел эти кадры, думал, слава богу, что и вдова генерала Татьяна Романовна, а ее нет в живых, этого не видит, и мама моя, дочь Ватутина, тоже этого не видит, - отметил он. - А когда я узнал, что в Калининграде восстанавливают памятники полководцам, у меня что-то в душе перевернулось".

Миниатюрные копии семи монументов воинам-освободителям, отлитые из бронзы, которые ранее были снесены в Европе, установили 1 сентября в парке Победы в Калининграде. Среди них копия памятника маршалу Ивану Коневу, снесенного в Праге, генералу Ватутину, советским воинам-освободителям в литовском городе Клайпеда, монумент воинам-освободителям в эстонском Тарту, памятник воинам советской армии - освободителям в Риге, памятник советской армии в Софии и памятник советско-польскому братству по оружию в Варшаве.

Николай Ватутин 30 июня 1941 года был назначен начальником штаба Северо-Западного фронта, в ноябре 1942 года возглавлял Юго-Западный фронт под Сталинградом. Особую роль сыграл и в Курской битве летом 1943 года. В 1943-1944 годах стал одним из главных участников боев на территории правобережной Украины. Памятник Ватутину, под командованием которого силы 1-го Украинского фронта освободили в ноябре 1943 года Киев от немецко-фашистских захватчиков, был демонтирован в 2023 году.