При этом специалист считает, что люди с тяжелыми формами аутистических расстройств действительно могут испытывать трудности при вождении авто

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Люди с тяжелыми формами аутистического расстройства могут испытывать серьезные трудности при вождении автомобиля, однако синдром Аспергера не нарушает функции, необходимые для безопасного управления транспортом. Такое мнение выразила ТАСС врач-психиатр доктор медицинских наук Анна Портнова.

Обновленный перечень противопоказаний, с которыми нельзя садиться за руль, вступил в силу с 1 сентября, он был закреплен постановлением правительства РФ в апреле. В нем был уточнен список психических расстройств: в него добавлены "общие расстройства психологического развития", к которым относятся, в частности, аутизм, синдромы Аспергера и Ретта.

"Синдром Аспергера это особенность личности у человека, которая не помешает ему водить машину. Мы знаем, что у Илона Маска, например, есть синдром Аспергера <...> какие функции у него страдают, которые не могли бы ему позволить водить машину? Поэтому мне кажется, что это избыточное расширение [перечня]", - сказала Портнова.

Психиатр отметила, что при тяжелых формах аутизма у пациентов наблюдаются нарушения моторики, выраженная интеллектуальная недостаточность, "но при синдроме Аспергера может быть моторная неловкость некоторая, но она свойственна и людям без синдрома Аспергера некоторым", - отметила она.

По мнению Портновой, принимать решение только на основании наличия диагноза синдрома Аспергера неверно, это приведет к тому, что пациенты будут меньше обращаться к психиатру, в результате чего многие люди останутся без помощи из-за возможного поражения в социальных правах, в частности, вождения автомобиля.