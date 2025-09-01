Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что 3 сентября Ставропольский край, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню затронут грозы, град и сильные дожди

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Опасная погода в ближайшие дни затронет многие регионы Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"2 и 3 сентября на юге России прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер до 22 м/с. На Черноморском побережье от Анапы до Сочи существует риск образования смерчей над морем. Осадки могут привести к подъему уровня воды в реках и подтоплениям", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что 3 сентября Ставропольский край, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню затронут грозы, град и сильные дожди. На Урале при этом ожидаются первые заморозки: в Свердловской области температура может опуститься до минус 2 градусов, в Курганской области - до минус одного.

Неспокойная погода установится в Сибири: в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве и на юге Красноярского края прогнозируются сильные дожди, местами с мокрым снегом в горах, град и ветер до 25 м/с. В Иркутской области 2 и 3 сентября ожидаются ливни и грозы, а затем сильные осадки.

На Дальнем Востоке ожидается похолодание, которое затронет север Камчатки и Магаданскую область. Температура ночью в перечисленных регионах может опуститься до минус 3-5 градусов.