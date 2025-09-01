Как сказано в решении суда, на сайте "Купипродай" было размещено несколько объявлений о найме упаковщиков конфет, разнорабочих и хлебопеков исключительно славянского происхождения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы запретил набирать на работу хлебопеком, упаковщиком конфет и разнорабочим исключительно людей славянского происхождения. Об этом сказано в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещенную на страницах сайта сети "Интернет" с доменными именами (далее следуют адреса страниц с запрещенными объявлениями о найме на работу - прим. ТАСС) запрещенной к распространению на территории РФ", - говорится в документе. В настоящий момент эти объявления уже удалены.

Как сказано в решении суда, на сайте "Купипродай" было размещено несколько объявлений о найме упаковщиков конфет, разнорабочих и хлебопеков исключительно славянского происхождения. Это было обнаружено сотрудниками прокуратуры в ходе мониторинга интернета. Надзорное ведомство направило в суд административный иск с требованием блокировки этих интенет-публикаций.

В тексте документа указано, что дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом. "Открытый доступ к указанной интернет-странице создает неограниченную возможность ее просмотра и использования, что противоречит государственной политике и нарушает права неопределенного круга лиц", - подчеркивается в решении суда.