Во Владивостоке в период проведения ВЭФ температура составит 21-25 градусов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Дневная температура воздуха во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке составит 21-25 градусов. В среду и четверг погода будет облачной без осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"2 сентября во Владивостоке ожидается небольшой дождь, но в среду и четверг в Приморье погода будет облачной с частыми прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, поэтому теплая погода: ночью около 19-20 градусов, днем - около 25. В пятницу тоже вполне летняя погода, облаков будет гораздо меньше, и температура днем поднимется до 24-25 градусов", - сказал он.

Вильфанд добавил, что только в самом конце форума климат будет определять циклоническая деятельность. Давление заметно понизится, возможны осадки, которые будут способствовать понижению температуры до 21-22 градусов в субботу. Ночные значения не поменяются и составят 19-20 градусов.

7 сентября, к разъезду гостей форума, снова ожидается комфортная погода, преимущественно без осадков, с температурой до 24 градусов тепла.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.