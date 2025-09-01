В ГД предложили ввести индексацию компенсаций за оплату ЖКУ сельским педагогам

В некоторых регионах компенсация индексируется в соответствии с ростом цен и тарифов, а в других субъектах выплаты остаются замороженными годами, отметила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением внедрить на федеральном уровне механизм обязательной индексации компенсаций за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для педагогов, проживающих и работающих в сельской местности. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, в соответствии с положениями закона "Об образовании в РФ", а также Постановлением правительства РФ от 3 ноября 2013 года №963, сельским педагогам предоставляется компенсация коммунальных расходов. При этом вопрос индексации выплаты не является обязательным, а лишь может предусматриваться региональным законодательством, что приводит к существенным различиям в практике ее предоставления на территории России. "В ряде регионов она регулярно индексируется в соответствии с ростом цен и тарифов, тогда как в других субъектах выплаты остаются замороженными годами", - подчеркнула парламентарий.

"Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть возможность федерального внедрения механизма обязательной индексации компенсаций за оплату жилого помещения, отопления и освещения для педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, и представить позицию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации", - написала Лантратова.

По мнению депутата, организация механизма должна включать автоматическое закрепление компенсации за каждым педагогом, работающим в сельской местности, регулярный перерасчет сумм без необходимости ежегодного повторного обращения, а также наделение региональных министерств образования и социальной защиты функциями администрирования и контроля за реализацией меры. "Для повышения уровня доверия и открытости рекомендуется ввести систему регулярной публикации статистических данных: количество получателей компенсации, объем выделенных средств, данные о средних размерах компенсации и их динамике", - добавила она.

В качестве положительного примера депутат привела опыт Алтайского края, где действует устойчивая система ежегодной индексации компенсаций. С 1 января 2025 года размер компенсации в регионе был увеличен на 11% и составил 3,1 тыс. рублей в месяц против 2,63 тыс. рублей в 2023 году. В то же время Лантратова обратила внимание на ситуацию в Республике Саха (Якутия), где аналогичная инициатива не была поддержана региональным парламентом. "Несмотря на рост тарифов, размер компенсации остался на уровне порядка 1,2 тыс. рублей в месяц без какой-либо индексации", - отметила она.

"Подобная ситуация нивелирует эффективность указанной меры поддержки, снижает привлекательность профессии педагога в сельской местности, а также противоречит задачам, поставленным в государственной программе "Развитие образования", ориентированной на повышение качества и доступности образования, включая меры социальной поддержки педагогических кадров", - добавила депутат.