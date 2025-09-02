Его развернут в новом корпусе школы 115

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Пункт временного размещения для жителей поврежденных при атаке в Ростове-на-Дону домов разворачивают на базе корпуса школы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

"Нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне. По предварительной информации, пострадало два многоквартирных дома. Работают службы экстренного реагирования. Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115", - написал он.

Для жителей поврежденных домов организована горячая линия. Прием заявлений на установленные выплаты будет проводиться в администрации Советского района.