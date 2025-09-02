Рейс из Владивостока в Москву отменили из-за повреждения самолета стаей птиц

Вылета ожидали 172 человека

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Рейс "Аэрофлота" за 1 сентября, который должен был отправиться из Владивостока в Москву, отменен из-за повреждения, обнаруженного после попадания судна в стаю птиц. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.

"В связи с распространяемой информацией в ряде СМИ и Telegram-каналах о задержке рейса Владивосток - Москва авиакомпания сообщает, что вынуждено отменила рейс SU1783 за 1 сентября. При посадке в аэропорту Владивостока воздушное судно попало в стаю птиц. На послеполетном осмотре было обнаружено повреждение носового обтекателя, что не позволяет выполнять рейс в Москву без проведения технических работ", - говорится в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что пассажиры были перебронированы на другие рейсы 1 и 2 сентября. На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Для всех желающих организовали размещение в гостинице, а также предоставление напитков и питания.

Накануне в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщали, что рейс авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 17:30 (согласно данным на сайте аэропорта, это рейс SU1783) местного времени (10:30 мск) задержан по техническим причинам. Вылета ожидали 172 пассажира, в том числе 8 несовершеннолетних.