Его открыли на базе Артемовского колледжа сервиса и дизайна

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Образовательно-производственный центр, соответствующей инфраструктуре аэропорта, появился на базе Артемовского колледжа сервиса и дизайна. Там будут обучать будущих работников аэропорта, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Владивосток.

"Впервые на региональном уровне аэропорт Владивосток в рамках программы "Профессионалитет" создал образовательное пространство для подготовки специалистов для аэропорта. Условия в мастерских максимально напоминают инфраструктуру аэропорта. Благодарю коллектив Артемовского колледжа сервиса и дизайна за совместную работу. Международный аэропорт Владивосток - одно из самых перспективных предприятий для создания карьеры", - обозначил генеральный директор международного аэропорта Владивосток Денис Чмутов на открытии нового образовательного пространства, передает пресс-служба.

Учащиеся будут узнавать о сервисе и качестве в аэропорту, осваивать методики разрешения конфликтных ситуаций и многое другое, закрепляя теорию практическими занятиями.

Обучение по специальностям "Сервис на транспорте", "Организация перевозок и управление на транспорте", "Защита в чрезвычайных ситуациях" на базе учебного заведения пройдут 75 выпускников 9-х классов. В рамках проекта студенты получат такие востребованные профессии, как как агент по регистрации пассажиров, инспектор по досмотру, спасатель и другие. После завершения обучения выпускники смогут трудоустроиться в одно из крупнейших транспортных предприятий Дальнего Востока - международный аэропорт Владивосток.