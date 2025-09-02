По словам губернатора округа Владислава Кузнецова, данная программа - возможность для защитников получить качественное образование, которое позволит работать на управленческих должностях в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Образовательный модуль региональной программы "Герои Чукотки" стартовал в регионе. Общий объем программы составит более 500 академических часов и включает четыре модуля, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Чукотский автономный округ одним из первых регионов России откликнулся на инициативу президента России Владимира Путина о расширении федерального проекта "Время героев" и запуске аналогичных программ в регионах. Обучение будет проходить в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий до конца мая. Общий объем программы составит 502 академических часа и включает четыре модуля: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, а также современные технологии управления", - рассказали в правительстве Чукотки.

По словам губернатора округа Владислава Кузнецова, данная программа - возможность для защитников получить качественное образование, которое позволит работать на управленческих должностях в регионе.

После успешного прохождения итоговой аттестации участники образовательной программы получат дипломы о профессиональной переподготовке. Напомним, что в финал кадровой программы "Герои Чукотки" вышли 25 человек, из которых первыми обучение начнут демобилизованные участники спецоперации.