Затею отложили по просьбе иностранной стороны

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Открытие филиала Новосибирского государственного университета (НГУ), одного из ведущих в России по естественно-научным специальностям, в Казахстане пока заморожено по просьбе иностранной стороны. Об этом сообщил в беседе ТАСС ректор НГУ Михаил Федорук.

"Мы эту затею не оставляем. Главные инициаторы создания филиала - это наши выпускники, выходцы из Казахстана. Но пока он заморожен по просьбе, главным образом, казахстанской стороны", - сказал Федорук.

По словам ректора, планировалось, что филиал будет открыт на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби. "У них обширные планы, но поскольку это столичный университет, нам выгодно, конечно, образование нашего филиала на базе аль-Фараби. Самое главное, чтобы проект не был коммерчески убыточным", - подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе вуза сообщали о планах реализации проекта в рамках ГЧП с участием одного из выпускников НГУ. Планировались, что студенты филиала будут обучаться по более 20 специальностям бакалавриата, специалитета и магистратуры. Среди приоритетных специальностей бакалавриата и специалитета "Геофизика в нефтепромысловом и горном деле", Deep Robotics, "Системное программирование", направления магистратуры "Моделирование нефтегазовых систем", "Биоинформатика. Алгоритмы и анализ больших биологических данных", "Космическое и специальное приборостроение", "Ядерная медицина". Предполагалось, что первый набор в новом филиале может составить до 60-70 человек.