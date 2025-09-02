На юге европейской части РФ жара может доходить до 40 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая температура объясняется тем, что воздушные массы перемещают с юга очень теплый воздух из тропических регионов северного полушария

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Жаркая погода с температурой до 40 градусов прогнозируется в ближайшие дни в регионах юга европейской части РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение 2 и 3 сентября в Краснодарском крае ожидается температура до 39 градусов. В Ставрополье 2 сентября прогнозируется до 40 градусов днем", - сказал он.

По словам Вильфанда, такая жара объясняется тем, что воздушные массы перемещают с юга очень теплый воздух из тропических регионов северного полушария.