Вопрос о вкладе стран в победу над нацизмом "сегодня вновь становится чрезвычайно актуальным", подчеркнул научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Завершающий этап Второй мировой войны является "чрезвычайно важной страницей общей истории" для России, Китая и Индии, особенно в условиях попыток пересмотра значимости вклада государств в победу над нацизмом со стороны западных стран. Об этом в преддверии открытия историко-документальной выставки "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 7 ноября 1944 - 3 сентября 1945" рассказал ТАСС научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) Андрей Сорокин.

"Сегодня наши партнеры по ШОС - Китайская Народная Республика, Индийская Республика - занимают значительное место не только в системе международных отношений, но и в экономике всего мира. И, конечно, для них события Второй мировой войны, история их освобождения от колониальной зависимости, которая очень тесно связана с событиями Второй мировой войны, являются важнейшей страницей их собственной истории. Поэтому в числе того, что нас соединяет - и этот завершающий этап Второй мировой войны, чрезвычайно важная страница нашей совместной истории", - сказал он.

По его словам, вопрос о вкладе государств в победу над нацизмом "сегодня вновь становится чрезвычайно актуальным". "Мы видим непрекращающиеся попытки наших англо-американских союзников по антигитлеровской коалиции представить события таким образом, что это именно Запад внес решающий вклад в победу над гитлеровской Германией и ее странами-союзницами. И тому свидетельство недавнее высказывание на эту тему президента США Дональда Трампа, с которым, конечно, мы не можем согласиться не только по политическим соображениям, но и просто потому, что российские архивы располагают гигантским объемом документальной информации, которая прямо свидетельствует об обратном", - добавил Сорокин.

Он уточнил, что для Китайской Народной Республики Вторая мировая война началась с вторжения милитаристской Японии в материковый Китай в 1939 году или, по некоторым мнениям, с интервенции Японии в Маньчжурию в 1931 году. "Для наших китайских друзей, на самом деле, дальневосточный театр военных действий - это важнейший театр Второй мировой войны. А Советский Союз и Китай являются двумя главными действующими лицами, понесшими наибольший материальный урон, граждане которых в наибольшем числе погибли в годы Второй мировой войны", - отметил историк.

"Участие китайских партнеров и наше сотрудничество с вооруженными частями Китайской коммунистической партии в ходе освобождения Маньчжурии тоже представлены на этой выставке", - заключил научный руководитель РГАСПИ.

Историко-документальная выставка "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 7 ноября 1944 - 3 сентября 1945" организована Федеральным архивным агентством и Российским историческим обществом. ТАСС - генеральный информационный партнер.