Эксперт Вахрушев: экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в Черном море минимален

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Экологический ущерб от разлива легких нефтепродуктов в Черном море в результате утечки около Новороссийска минимален в нынешних обстоятельствах, сообщил ТАСС доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки около Новороссийска, по последним данным спутникового мониторинга, составляет порядка 350 кв. км. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн.

"По данным на 1 сентября, экологический ущерб при данных обстоятельствах выглядит минимальным: пятно проходит южнее Керченского пролива, избегая чувствительных экологических зон. Легкие фракции не оседают на дно, так что долгосрочного вреда для рыб и дельфинов не ожидается - но необходимом вести мониторинг мора фауны. Положительный опыт из прошлого: аналогичные небольшие разливы в Черном море (например, в 2007 и 2024 гг.) показали, что при оперативных мерах природа справляется без катастрофических последствий, и регион возвращается к норме быстро", - рассказал Вахрушев.

При этом он добавил, что необходимо "оперативно усилить мониторинг и меры по сбору пленки, чтобы избежать негативного воздействия".

Ученый отметил, что такой вывод он сделал на основе имеющихся данных спутникового мониторинга, которые могут изменяться и быть менее точны, чем прикладное изучение.

29 августа при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск была зафиксирована утечка нефтепродуктов. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском после нештатной ситуации. Ранее представитель экстренных служб сообщал ТАСС, что нефтепродукты, разлив которых произошел в Черном море около Новороссийска, по предварительным данным, относятся к легким, что снижает тяжесть последствий для окружающей среды.