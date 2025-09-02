По словам сенатора от Оренбургской области Елены Афанасьевой, речь идет именно о государственном финансировании проекта по реновации магистрали, при этом варианты коммерческого участия также могут быть рассмотрены

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Оренбургская область обратилась к федеральному правительству с предложением увеличить финансирование и ускорить темпы модернизации автомобильной трассы на территории региона, ведущей из Центральной России в страны Азии и являющейся частью Шелкового пути. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

"Есть поручение временно исполняющего обязанности губернатора Евгения Александровича Солнцева отработать ряд вопросов, которые касаются строительства нашей дороги, которая является одним из участков Шелкового пути. Это очень сложный процесс, поскольку бюджет ограничен. Тем не менее, мы заручились поддержкой наших сенаторов-коллег. <...> Надеемся, что в правительстве Российской Федерации услышат необходимость в более ускоренных темпах работы по некоторым участкам, мы на это рассчитываем", - сказала Афанасьева.

По словам сенатора от Оренбургской области, речь идет именно о государственном финансировании проекта по реновации магистрали. При этом она не исключила, что варианты коммерческого участия также могут быть рассмотрены, в случае, если инвесторы проявят интерес.

Автомобильная дорога М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к г. Оренбург) попадает в международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай". Оренбургский участок начали расширять с двух до четырех полос в 2020 году. Региональные власти обращали внимание, что развитие трассы позволит повысить безопасность, комфортность движения автомобилистов, пропускную способность автомобильных дорог, рост экономики в целом, а также увеличит потенциальный объем грузоперевозок с Китаем и Средней Азией.

Ранее ТАСС со ссылкой на "Упрдор "Приуралье" сообщал, что расширение дороги до четырех полос производится согласно доведенных лимитов финансирования. В настоящее время в результате капитального ремонта подъезд к Оренбургу от М-5 "Урал" стал четырехполосным на четырех участках протяженностью более 28 км, когда общая протяженность трассы составляет почти 275 км. Планируемые сроки реализации проекта - до 2032 года.