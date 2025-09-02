Актер из сериала "Кадетство" Головин лишился машины из-за долга по микрозайму

Он взял микрозайм на 366 месяцев под 99%, обязанности по выплате кредита не исполнял и просрочил выплаты более чем на год

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Микрокредитная компания (МКК) отсудила у актера Александра Головина заложенный автомобиль за долг по микрозайму, который он взял под 99% годовых. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Исковые требования ООО "МКК "Страна Экспресс" к Головину Александру Павловичу о взыскании задолженности по договору, обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворить и взыскать с Головина в пользу ООО задолженность по кредитному договору. Обратить взыскание на заложенное имущество - автомобиль", - сказано в них. Решение уже вступило в силу.

Как следует из материалов, Головин взял микрозайм на 366 месяцев под 99%. Согласно договору, свой автомобиль актер отдал под залог. Обязанности по выплате кредита он не исполнял и просрочил выплаты более чем на год. В связи с этим компания и обратилась в суд.

Сам Головин на судебное заседание не явился. В отношении него 19 и 20 августа были открыты два исполнительных производства. Приставы взыскивают с него неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 1,5 тыс. рублей.

Головин - российский актер театра и кино. Он известен ролями в фильме "Сволочи" и сериале "Кадетство".