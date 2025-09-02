Выплату в 50 тыс. рублей смогут получить бойцы, которые были награждены в ходе специальной военной операции за боевые заслуги

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Условия получения единовременной выплаты для участников специальной военной операции изменены на Чукотке - категория получателей расширена, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов.

"Выплату в 50 тысяч рублей теперь смогут получить наши бойцы, которые были награждены в ходе специальной военной операции за боевые заслуги: знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом, медалью "За отвагу", медалью "За храбрость", медалью Суворова, медалью Ушакова, медалью Жукова, медалью Нестерова. Цель - расширить число жителей, которые могут получить эту меру поддержки", - написал губернатор Чукотки.

В настоящее время в округе действуют более 40 мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.