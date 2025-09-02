Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, прогнозируется длительность бархатного сезона не только до конца сентября, но и до первой декады октября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бархатный сезон, когда температуры воды и воздуха является приблизительно одинаковыми, наступит на курортах юга европейской России уже к выходным. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Краснодарском крае будет происходить постепенное понижение температуры до конца недели. Со среды показатель начнет понижаться и будет в диапазоне 25-30 градусов. По сравнению с климатом это на 1-2 градуса выше нормы. А температура воды на черноморском побережье составляет 25-26. Это означает наступление бархатного сезона", - сказал он.

Вильфанд объяснил, что верхние слои Черного моря хорошо прогрелись за летний период. Такая ситуация означает, что они будут длительное время отдавать тепло в атмосферу. "И в этом году прогнозируется длительность бархатного сезона не только до конца сентября, как это обычно бывает, но и до первой декады октября", - сказал метеоролог.