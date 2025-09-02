Атмосферное давление в столице составит 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 19 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 17-19 градусов тепла. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 16 - плюс 21 градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.