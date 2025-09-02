Спрос на изучение китайского языка в России вырос на 18%, говорится в исследовании онлайн-школы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин, изучающий китайский, делает это ради карьеры и бизнеса, еще треть - для учебы по школьным и вузовским программам. Об этом свидетельствуют данные анализа потребительского поведения и маркетингового исследования, проведенного онлайн-школой китайского языка Skills Road (имеются в распоряжении ТАСС).

"Основные мотивы изучения китайского языка распределились следующим образом: 41% респондентов видят в нем инструмент для карьеры и бизнеса, 27% связывают с учебой по школьным и вузовским программам, 14% отмечают культурный интерес и хобби (аниме, дорамы, музыка, каллиграфия, философия), 10% рассматривают язык через призму путешествий, обучения или жизни за рубежом, а 8% воспринимают его как элемент саморазвития, престижа и "языка будущего", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что спрос на изучение китайского языка в России вырос на 18%. В частности, аналитики выяснили, что сейчас около 130 тыс. россиян изучают китайский язык, что на 11% выше прошлогоднего показателя. Основную часть учеников составляют дети (73%), однако и среди взрослых интерес стабильно растет (27%).

"Мы видим, что знание китайского языка все чаще становится конкурентным преимуществом на рынке труда. Компании с международными амбициями ценят специалистов, способных напрямую взаимодействовать с китайскими партнерами и клиентами. Если еще несколько лет назад изучение китайского воспринималось как "экзотика", то теперь - это реальный инструмент построения успешной карьеры", - отметила основатель Skills Road Баира Синглеева.

Согласно данным исследования, средняя стоимость групповых занятий китайским языком сегодня составляет около 1 тыс. рублей за человека, индивидуальных - от 2, 5 тыс. рублей.