Чекунков: число рейсов из Мурманска на Шпицберген в 2026 году будет увеличено вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Количество регулярных морских грузопассажирских рейсов из Мурманска на Шпицберген в 2026 году будет увеличено вдвое. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По поручению правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген с июня началось регулярное морское грузопассажирское сообщение между портами Мурманск и Баренцбург. Задействуем для этого судно "Профессор Молчанов" Северного управления гидрометеослужбы. В этом году будет выполнено пять рейсов, в следующем - увеличим количество рейсов вдвое", - сказал министр.