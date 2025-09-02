В ходе программы молодые IT-специалисты объединились в проектные команды, в которых работали над решением бизнес-кейсов, связанных с развитием российских IT-продуктов в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и промышленной автоматизации

СИРИУС /федеральная территория/, 2 сентября. /ТАСС/. Кадровый резерв технологических компаний РФ пополнили 35 молодых IT-специалистов, ставших лучшими выпускниками совместной программы "Газпром нефти" и университета "Сириус" - IT camp. Студенты и выпускники 33 ведущих технических вузов решали задачи, связанные с развитием отечественных IT-продуктов в области искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности и промышленной автоматизации, сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром нефти".

"В ходе программы молодые IT-специалисты объединились в проектные команды, в которых работали над решением бизнес-кейсов, связанных с развитием российских IT-продуктов в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и промышленной автоматизации. В течение двух недель участники изучали технологические тренды вместе с экспертами IT-компаний. На основе новых знаний они разработали собственные цифровые идеи для бизнеса. По итогам защиты проектов перед жюри лучшие выпускники пополнили кадровый резерв "Газпром нефти" и других компаний-партнеров IT camp", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что программа объединила студентов и выпускников 33 ведущих технических вузов, а партнерами IT camp стали 28 российских технологических компаний, среди них - "Группа Астра", Р7, YADRO, Orion soft, "Труконф", "Ростелеком", "Уралхим", СберТех и другие. Жюри в 2025 году определило 35 лучших выпускников программы, они получили работу в компаниях-партнерах.

Среди разработок молодых специалистов - платформа на базе ИИ для документов по проектной деятельности инженеров. По словам участника программы студента университета ИТМО Георгия Будника, ИИ позволяет проверить корректность документов, упростить их, а также подсказывает, что и как необходимо доработать. В разработке участники проекта использовали и тестировали различные ИТ-сервисы, в дальнейшем они планируют сделать это технологическое решение доступным не только для "Газпром нефти", но и других компаний.

Как отметил ИТ-директор "Газпром нефти" Антон Думин, спрос на IT-кадры продолжает расти. "За годы проведения IT camp несколько сотен его выпускников прошли путь от новичков до мидл-разработчиков, аналитиков и архитекторов. Большинство из них сейчас работают в нашем ИТ-кластере. Мы ожидаем, что прирост доли молодежи в нашей команде вырастет еще на 5-6% в ближайшие два года", - добавил он.

О программе

IT camp - всероссийская образовательная программа, которая реализуется с 2021 года и включена в мероприятия Десятилетия науки и технологий РФ. Проект запущен по инициативе "Газпром нефти" совместно с научно-технологическим университетом "Сириус".